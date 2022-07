Portugal mantém terceira maior dívida pública da União Europeia no primeiro trimestre

O rácio da dívida pública situou-se nos 95,6% do Produto Interno Bruto (PIB) na Zona Euro e nos 87,8% na União Europeia (UE) no primeiro trimestre, com Portugal a apresentar o terceiro maior entre os Estados-membros (127%), indicam dados publicados, esta quinta-feira, pelo Eurostat.Segundo o gabinete de estatísticas europeu, a Zona Euro registou, entre janeiro e março um peso da dívida pública de 95,6% do PIB, contra 95,7% no quarto trimestre do ano passado. Na UE, o rácio sofreu uma diminuição ligeiramente maior de 88,1% para 87,8%.

Já na comparação anual, as descidas foram mais significativas, com o rácio a encolher na Zona Euro de 100% para 95,6% e de 92,3% para 87,8% no bloco dos 27. Esses declínios ficaram a dever-se à recuperação do PIB, já que, em termos absolutos, a dívida continuou a aumentar.