Dívida pública volta a atingir novo recorde. Chegou aos 280,4 mil milhões em maio

A dívida pública, na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), aumentou 1,3 mil milhões de euros em maio, face ao mês anterior. Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal indicam que esta foi a sexta subida consecutiva desde janeiro, com a dívida pública a fixar-se nos 280,4 mil milhões de euros.O Banco de Portugal explica que este aumento da dívida reflete, "essencialmente, o empréstimo concedido pela Comissão Europeia ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (0,6 mil milhões)". "Adicionalmente, registaram-se emissões líquidas positivas de títulos de dívida (0,4 mil milhões de euros) e o aumento de responsabilidades em depósitos (0,3 mil milhões)", nota.O objetivo do Governo, inscrito no Orçamento do Estado que entrou esta semana em vigor, é reduzir o rácio de dívida pública para 120,7% do PIB até ao final deste ano. Nos primeiros três meses do ano, a dívida pública terá caído já para 127% do PIB , segundo os dados do Banco de Portugal.A diminuição da dívida pública é uma das recomendações da Comissão Europeia feitas a Portugal , no âmbito do Semestre Europeu. Mas, apesar da "elevada dívida externa, privada e pública num contexto de um crescimento baixo da produtividade", Bruxelas considera que Portugal está num "caminho favorável" para reduzir a dívida tendo em conta a forte retoma económica de que o país tem beneficiado.O Banco de Portugal revela ainda que os depósitos das administrações públicas aumentaram 2,7 mil milhões de euros. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 1,3 mil milhões de euros, para 254,7 mil milhões de euros", diz.