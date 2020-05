qualquer cenário macroeconómico para 2020". Na carta enviada à Comissão Europeia , onde justificava o atraso da entrega do documento, o Governo tinha dito que o documento não iria conter "

Esta atualização do Programa de Estabilidade "concentra-se na identificação das medidas de política, anunciadas e em implementação, no combate à pandemia", adianta o comunicado. "Neste documento é ainda realizada uma avaliação do custo económico do período de confinamento social", soma."O PE e o PNR foram definidos num momento de grande incerteza para a sociedade portuguesa, no quadro da pandemia da Covid-19," sublinha o Executivo. "A ação atempada do Governo desde o início de março de 2020 tem assumido como prioridades prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e garantir que as cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais continuam a ser asseguradas," garante, reconhecendo que o choque, "imprevisto, simétrico e extraordinário, tem um impacto muito significativo na economia, no mercado de trabalho e, por conseguinte, nas contas públicas."Nas Previsões de Primavera, publicadas ontem, a Comissão Europeia estimou o impacto orçamental das medidas de reação à crise em 2,5 mil milhões de euros.