Programa de Estabilidade só em maio e sem projeções

De acordo com o Semestre Europeu, o Programa de Estabilidade deve ser entregue à Comissão Europeia até ao final de abril. Mas o documento pode não estar pronto.

Mário Centeno, ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, não vai entregar o Programa de Estabilidade dentro do prazo definido no semestre europeu, que termina amanhã. Numa carta enviada à Comissão Europeia, o Executivo explica que o documento seguirá “durante o mês de maio”, mas sublinha já que não terá qualquer projeção macroeconómica para 2020, limitando-se a quantificar os impactos das medidas de reação à pandemia de covid-19.





“O Governo transmitiu hoje à Comissão Europeia que é sua intenção remeter o Programa de Estabilidade àquela instituição durante o mês de maio, após a sua apresentação à Assembleia da República, nos termos da legislação nacional”, explicou fonte oficial ao Negócios.