Costa promete pôr propostas dos ex-parceiros no OE 2022 inicial

Aumento extraordinário de pensões, mais 170 mil pessoas isentas de IRS, creches gratuitas para o primeiro ano no próximo ano letivo. Estas são algumas das medidas negociadas com o PCP e Bloco de Esquerda e que vão constar da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 , depois de o primeiro-ministro ter assegurado ontem que vai introduzir no documento todas as medidas negociadas com os ex-parceiros parlamentares.





