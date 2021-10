Costa promete respostas à esquerda no OE 2022

Primeiro-ministro aproveitou o debate na AR para acalmar “preocupações” da esquerda sobre o Orçamento. Governo reúne-se com BE e tem a “certeza” de que PCP manterá “compromisso com país”. PAN e PEV com novas garantias.

