Défice orçamental melhora para 6.652 milhões de euros até novembro

O défice orçamental melhorou para 6.652 milhões de euros no período de janeiro a novembro, revelou esta terça-feira o Ministério das Finanças, num comunicado que antecipa a divulgação do Boletim de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento, previsto ainda para esta tarde. Os números mostram um desagravamento de 2.219 milhões de euros do défice orçamental, face a 2020.Apesar da pandemia, e da implementação de um período de confinamento estrito no início deste ano, o défice orçamental de 2021 deverá melhorar de forma significativa face ao desequilíbrio registado no ano passado. Em comunicado enviado às redações, o Governo explica que a receita total continua a crescer a um ritmo mais acelerado do que a despesa: verifica-se uma subida de 8,6% contra 5% nos gastos.As Finanças avançam que a receita fiscal e contributiva cresceu 4,8% nos 11 meses do ano cuja execução está apurada, "acompanhando a retoma da atividade económica". Só a receita fiscal engordou 3,9%, mesmo ajustando os números para compensar os efeitos extraordinários, tais como os diferimentos originados por planos prestacionais. As contribuições para a Segurança Social, também ajustadas, avançaram 6,6%, o que é explicado "pela evolução favorável do mercado de trabalho", asseguram as Finanças, lembrando que os apoios concedidos para amparar o impacto da pandemia previram o pagamento de salários a 100% em lay-off.A restante receita também aumentou muito (23,3%), em grande medida devido "à antecipação de verbas no âmbito do instrumento de Assistência da Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT EU) e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)."Já do lado da despesa as subidas também se verificaram, mas não foram tão abruptas, permitindo a redução do défice. As Finanças indicam que os gastos do Serviço Nacional de Saúde e o investimento público realizado "explicam o crescimento de 6,2% da despesa primária", notando que o SNS gastou mais 855 milhões de euros do que nos mesmos 11 meses de 2020."Considerando a despesa da Direção Geral de Saúde – a qual incorpora o forte investimento na aquisição de vacinas - a despesa cresceu 10%, mais de 1.040 milhões de euros face ao período homólogo", sublinha ainda o comunicado. Outro contributo para a subida dos gastos foi dado pelo aumento dos gastos com pessoal (subiram 8,5%), em resultado do reforço do número de profissionais de saúde."O número de efetivos no SNS registou um crescimento de 3.861 trabalhadores em novembro face ao mês homólogo, com mais 674 médicos e mais 1.205 enfermeiros", contabiliza o Governo.Já o investimento público da Administração Central e Segurança Social cresceu 23,2%, sem contar com as PPP e outros adiantamentos, à boleia da Escola Digital, da expansão das redes de metropolitano e do plano de investimentos Ferrovia 2020.Segundo as Finanças, a despesa com medidas extraordinárias por causa da pandemia de covid-19 cresceu mais de 80% face ao valor gasto no período homólogo. Estas medidas representam 6.233 milhões de euros, mas estão aqui incluídas as injeções de dinheiro na TAP e as transferências extraordinárias para empresas de transporte público.Os apoios da Segurança Social já superaram o valor previsto no Orçamento do Estado em mais de mil milhões de euros, atingindo 1.815 milhões. Já os apoios às empresas a fundo perdido para suportar custos com trabalhadores e custos fixos vão em 2.327 milhões de euros, mais 65% do no ano completo de 2020.Do lado da receita, estima-se que as medidas de apoio representem 519 milhões de euros para as empresas, através do alívio de tesouraria e diferimento de pagamento de impostos.