Estado já amealhou mais 2 mil milhões que o previsto

Melhoria da atividade económica e inflação estão a fazer as receitas fiscais crescerem muito mais do que o previsto pelas Finanças no Orçamento do Estado para este ano – a diferença já vai em 2 mil milhões de euros. Excedente até julho leva analistas a esperarem brilharete.

