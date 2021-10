Governo fala em avanços, Bloco diz que “não há acordo”

A frase foi clara e dava conta da manutenção de um afastamento entre o Governo e o Bloco de Esquerda no sentido de viabilizar o Orçamento do Estado (OE) para 2022. “Não há acordo” revelou fonte oficial do BE, a seguir à reunião desta terça-feira com o primeiro-ministro, António Costa, depois de ter enviado ao Governo um conjunto de nove propostas já “sob a forma de redação de norma legal”

