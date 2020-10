Governo incumpre lei e transfere menos 35 milhões para as câmaras

O Governo voltou a falhar o cumprimento da Lei das Finanças Locais (LFL), que dita as regras de cálculo das transferências para as autarquias, na proposta do Orçamento do Estado para 2021. “Faltam 35 milhões de euros nas verbas a atribuir aos municípios”, revelou ao Negócios António Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu e vice-presidente da Associação Nacional de Municípios (ANMP). Com a agravante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...