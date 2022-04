Governo vai regulamentar em 90 dias "taxa das celuloses"

O Executivo assume que vai regulamentar a contribuição especial para a conservação dos recursos florestais no prazo de 90 dias após a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2022.



Istockphoto Maria João Babo mbabo@negocios.pt 17:08







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O Governo afirma, na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022, que "no prazo de 90 dias a contar da entrada em vigor da presente lei", vai regulamentar, "por decreto-lei, a contribuição especial para a conservação dos recursos florestais".



A contribuição, também apelidada de "taxa das celuloses" e muito criticada pela indústria, foi aprovada ainda com o Orçamento do Estado para 2020, mas a sua entrada em vigor ficou dependente de regulamentação, que não foi até agora publicada.



A intenção de criar uma taxa sobre as celuloses é ainda mais antiga, já que a lei que aprovou o Orçamento do Estado para 2019 incluía uma autorização legislativa para esse fim, que não chegou a ser concretizada.



Leia Também Taxa das celuloses: “Tenho expectativa de que não vá em frente” Em finais de 2020, numa audição no Parlamento, o então ministro do Ambiente assegurava que o decreto-lei para regulamentar a taxa a aplicar sobre as grandes indústrias de celulose e madeira seria aprovado até ao final desse ano.



Na altura, Matos Fernandes explicou que a elaboração do diploma "mereceu particular cuidado para não prejudicar" os pequenos produtores e revelou que a "taxa tem de ser também descontada naquilo que são os investimentos feitos na valorização da própria floresta". A taxa das celuloses mereceu, desde o primeiro momento, a contestação da indústria, que considera que a aplicação da nova contribuição afetará a sua competitividade, que diz ser já penalizada pela falta de matéria-prima em Portugal.



Na semana passada, em entrevista ao Negócios e Antena 1, Francisco Gomes da Silva, diretor-geral da Celpa – Associação da Indústria Papeleira afirmava ter a expectativa que a contribuição não fosse em frente.



"Essa proposta é negativa. Porque só significa um custo adicional para a floresta. Não é criando sobrecustos e custos de contexto adicionais para esta atividade que vamos conseguir que ela seja mais bem desenvolvida", afirmou o responsável, considerando que essa "era uma taxa com um pendor ideológico marcado e tinha alvos muito definidos". Saber mais floresta Celpa pasta e papel

Governo vai regulamentar em 90 dias "taxa das celuloses"









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Governo vai regulamentar em 90 dias "taxa das celuloses" O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar