Guerra teve impacto de 170 milhões nas contas de janeiro

De acordo com a execução orçamental, a suspensão da taxa de carbono foi a medida que mais pesou tanto do lado da receita como da despesa. Redução do ISP é a segunda mais significativa.

