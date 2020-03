Marcelo promulgou medidas de resposta à Covid-19 mas adia promulgação do OE2020

O Presidente da República promulgou esta sexta-feira "o diploma do Governo que aprova as medidas extraordinárias e de carácter urgente" para responder ao novo coronavírus, porém decidiu adiar a promulgação do Orçamento do Estado para 2020 para analisar com cuidado o "contexto que rodeará a sua execução". Marcelo havia garantido que decisão sobre OE2020 até ao final desta semana.