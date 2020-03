O Governo vai decretar o encerramento de todas as escolas a partir da próxima segunda-feira e até ao final do mês. A notícia é avançada pela RTP.

O Governo vai decretar o encerramento de todas as escolas a partir da próxima segunda-feira e até ao final do mês. A notícia é avançada pela RTP.A medida surge num dia em que o total de casos de infeção com o coronavírus Covid-19 em Portugal subiu para 78.(notícia em atualização)