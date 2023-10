Medina está confiante de que metas de investimento público vão ser cumpridas em 2024

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta quinta-feira que está confiante de que as metas para o investimento público previstas no Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2024) vão ser cumpridas, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, em que a execução ficou sempre abaixo do previsto."Sim, tenho essa confiança [de que a meta prevista para o investimento público vai ser cumprida], que se funda em conhecer o que são os ciclos de execução dos vários fundos comunitários que Portugal aplica há várias décadas", disse, em audição na Comissão de Orçamento e Finanças sobre o OE 2024, no Parlamento.O ministro das Finanças respondia assim ao deputado social-democrata Hugo Carneiro, que abriu o debate com uma questão sobre o facto de o investimento público ficar sempre aquém dos valores orçamentados. No final de 2023, em termos acumulados, o desvio no investimento público da responsabilidade dos executivos de António Costa deverá já superar os 6,5 mil milhões de euros, segundo cálculos do Negócios No OE 2024, está previsto que o investimento público aumente 24% para 9,2 mil milhões de euros. Desse montante, 5,8 mil milhões serão provenientes de orçamento nacional e 3,2 de fundos europeus.Fernando Medina sublinhou que, no caso dos fundos europeus, a execução de um programa não se faz distribuindo a verba de um programa pelo período de execução, porque a execução não é linear. Os primeiros anos são de "aprovação da regulamentação, legislação e de montagem das estruturas" e depois há o lançamento de avisos, a candidatura e seleção dos projetos e depois a sua execução."A execução de fundos comunitários inicia-se a um ritmo mais lento e depois há uma aceleração até que chega rapidamente a um nível muito elevado de execução", referiu.Entre o fim de um quadro comunitário e o início de outro, Fernando Medina afirmou que, "por vezes, medeia algum tempo em que o nível de investimento não é o mesmo", mas ressalvou que "isso não vai acontecer em Portugal devido à existência do PRR". "Na transição do PT2020 para PT2030, temos o PRR que está a assegurar níveis de investimento acima do normal entre quadros comunitários", explicou."Entre 2024 e 2025, não tenho dúvida nenhuma de que serão anos de execução mais significativa de fundos comunitários do que aquelas que tivemos e, com isso, também de fundos nacionais", reiterou.O ministro garantiu ainda que "toda a despesa necessária à execução desse investimento e às componentes nacionais associadas estão orçamentadas". "Não teremos situações, como poderiam ter acontecido, de teremos verbas comunitários para executar e não teremos contrapartidas nacionais para que se executassem", disse.(Notícia atualizada)