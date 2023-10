Governos de Costa deixaram 6,5 mil milhões de euros por investir

O Governo continua a subir a fasquia para a execução anual de investimento, e a ficar aquém. No final de 2023, em termos acumulados, o desvio no investimento público da responsabilidade dos executivos de António Costa deverá já superar os 6,5 mil milhões de euros, segundo cálculos do Negócios que incluem as previsões do Governo para a concretização de investimento do corrente ano.





...