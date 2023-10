Medina estima 461 milhões em dividendos da Caixa em 2024. Banco de Portugal entrega zero

O Ministério das Finanças conta encaixar 461 milhões de euros em dividendos da Caixa em 2024. O valor fica abaixo dos 712 milhões entregues ao acionista em 2023.O banco público liderado por Paulo Macedo representa a quase totalidade dos dividendos que as empresas públicas vão transferir para os cofres do Estado no próximo ano: "Estima-se a entrega de dividendos ao Estado no montante de 463,1 milhões de euros, conforme se discrimina de seguida, correspondendo essencialmente aos valores a entregar pela CGD", lê-se no relatório da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano.A CP deve entregar cerca de 1,8 milhões e os Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo vão transferir menos de 150 mil euros.O Banco de Portugal, por outro lado, não deverá distribuir dividendos ao Estado, depois dos 188 milhões de euros entregues este ano, relativos ao exercício de 2022.Em 2023 a Caixa Geral de Depósitos decidiu a distribuição de 713 milhões de euros em dividendos ao Estado, resultantes da soma de mais de 350 milhões de euros em numerário e a entrega do edifício sede, cujas avaliações apontam para um valor de 361 milhões de euros.