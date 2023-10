Passagem da sede da CGD para o Estado rendeu 86,3 milhões de euros ao banco

Leia Também Sede da Caixa vale 361 milhões de euros e eleva dividendo para 713 milhões

A transferência do edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Lisboa, para o Estado, sob a forma de dividendo, rendeu ao banco um ganho de 86,3 milhões de euros, avança o ECO esta quinta-feira. Deduzidos os encargos com impostos, este valor ascende a 62,7 milhões e será "oportunamente" distribuído pelo acionista, segundo adiantou a CGD ao ECO.Em setembro a CGD anunciou um dividendo de 712 milhões de euros para os cofres públicos (o maior de sempre), com a entrega de 351 milhões em numerário e a transferência do edifício-sede no valor de 361 milhões para o Estado. Desta forma, o banco gerou um ganho extraordinário de 86,3 milhões de euros associado à valorização do imóvel que nos últimos 30 anos tem sido a sua sede e que prevê abandonar até 2026.Entre janeiro e junho a Caixa registou lucros de 608 milhões de euros um aumento de 25% face ao mesmo período do ano passado, relacionado com a escalada das taxas de juro. De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2024, o Governo está a contar com um dividendo de 461 milhões de euros da Caixa. de acordo com o ECO, e tendo em conta a política de payout de 40% da CGD, isto permite antecipar que o banco venha a lucrar mais de mil milhões em 2023.O edifício-sede pertencia ao fundo de pensões do banco, que foi extinto em fevereiro, tendo depois disso passado para a propriedade da Caixa, que transferiu o imóvel para o Estado. Segundo o Jornal Económico, a Caixa está a pensar em mudar-se para o edifício WellBe, localizado no Parque das Nações, em Lisboa.