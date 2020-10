O que vai mudar na vida das famílias

O IRS segue para 2021 sem alteração e nem sequer os escalões serão atualizados, havendo apenas menor retenção na fonte. As alterações que há são cirúrgicas como o lançamento do IVAucher, a redução do ISV dos usados importados ou creches gratuitas para mais famílias.

O que vai mudar na vida das famílias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.