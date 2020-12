OE 2021: O que vai afinal mudar na vida das famílias

Apesar de as retenções na fonte de IRS baixarem por decisão administrativa do Governo, o imposto mantém-se sem reduções nem aumentos. Em ano de crise, as alterações fiscais são poucas, mas há novos apoios para as famílias e reforços na saúde, na educação e habitação. Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt catarina almeida pereira catarinapereira@negocios.pt

