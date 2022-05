OE 2022: Além de PAN e Livre, Governo chama PSD Madeira e IL às negociações

O Governo vai reunir-se nesta quarta-feira com os deputados do PAN, Livre, PSD-Madeira e Iniciativa Liberal, que mostraram disponibilidade para negociar a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 na especialidade.



O ministro das Finanças, Fernando Medina, e a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Santos, vão encontrar-se esta tarde com deputados destes quatro partidos, em reuniões de 30 minutos cada, disse ao Negócios fonte do Ministério das Finanças.





As reuniões ocorrem numa altura em que decorre a discussão na especialidade da proposta de OE, sendo que que está agendada a entrega de propostas de alteração ao documento até ao final do dia desta sexta-feira, 13 de maio.



Segundo fonte do PAN, a reunião com a deputada única Inês Sousa Real, que está marcada para as 14 horas, foi agendada a pedido do Governo, no âmbito das negociações das medidas de especialidade. Não foram dadas mais indicações ao partido.





Recorde-se que a proposta de OE para este ano foi aprovada na generalidade, apenas com os votos do PS, que tem a maioria absoluta dos deputados no Parlamento.



Ainda assim, PAN e Livre abstiveram-se, fazendo depender o voto final do acolhimento pelo Governo de propostas na especialidade. No entanto, embora tenham votado contra, os deputados da IL e do PSD-Madeira mostraram abertura ao Governo para negociar o documento, sabe o Negócios.



O deputado único do Livre, Rui Tavares, quer que o Governo assuma compromissos para fazer face "à crise social, económica e climática" que, considera, decorrem da subida de preços.



Já Inês Sousa Real absteve-se por considerar que o documento já tem "uma marca PAN". Ainda assim, a deputada única do PAN disse esperar ter do Governo abertura para "melhorar a proposta" na fase da especialidade.



No final do debate, e apesar do voto contra, a deputada da IL Carla Castro disse que ainda havia tempo para melhorar o orçamento.

Por outro lado, e segundo a RTP, esta semana, numa audição no Parlametno sobre a proposta de OE, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, prometeu alterações ao subsídio de mobilidade, respondendo a questões deputada do PSD Madeira, Patrícia Dantas, mostrando, assim, abertura para negociar.