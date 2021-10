OE: Patrões e trabalhadores pedem redução de carga fiscal para 2022

de escalões de IRS e medidas de recapitalização e para captar investimento. O OE deve "promover medidas no plano fiscal que garantam mais meios financeiros com recurso à taxação dos rendimentos de capital e alívio da fiscalidade sobre os rendimentos do trabalho", indica Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP.



"São fundamentais medidas que estimulem a produtividade, que deem estabilidade ao sistema fiscal (com exceção de poucas com impacto significativo) e que apoiem o desenvolvimento do mercado de capitais como fonte de captação de poupança para o investimento", concorda o economista João Duque.

Sindicatos, patrões e economistas. Todos estão de acordo: para a retoma acontecer, após a crise pandémica, o Orçamento do Estado (OE) para 2022 tem de contemplar uma descida de impostos, indicam as várias fontes ouvidas pelo Diário de Notícias O documento, com a proposto do Governo, tem de ser entregue no parlamento até dia 10 de outubro (como a data calha a um domingo, a data resvala para o dia útil seguinte). E se os representantes dos trabalhadores pedem um alívio da carga fiscal sobre os rendimentos, as empresas reclamam a multiplicação