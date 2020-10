OE2021: Finanças e DGO dizem que contas da Presidência e AR estão certas

"Decorrente da nova Lei de Enquadramento Orçamental (de 18 de agosto de 2020), os mapas da Lei do OE2021 contêm a mesma informação dos mapas da Lei do Orçamento do Estado de anos anteriores, sendo, contudo, apresentados de forma distinta", pode ler-se num comunicado hoje enviado pelas Finanças.De acordo com o gabinete do ministro João Leão, "abandonou-se a separação da informação em função do regime financeiro das entidades - Serviços Integrados (SI) vs. Serviços e Fundos Autónomos (SFA) - promovendo uma visão integrada dos orçamentos por programa no âmbito da Administração Central"."Assim sendo, não é correto fazer uma comparação direta entre o mesmo mapa de 2020 com o de 2021, uma vez que essa comparação levará a conclusões incorretas", adiantando as Finanças que "não se trata de um erro na Lei OE2021, apenas de uma nova forma de apresentação do mapa".Paralelamente, foi publicado no 'site' da Direção-Geral do Orçamento (DGO) um novo mapa com a informação desagregada."Clarifica-se que os Mapas da Lei do OE 2021 contêm a mesma informação dos Mapas da Lei do Orçamento do Estado de anos anteriores. São apresentados de forma distinta em cumprimento da nova Lei do Enquadramento Orçamental", pode ler-se no 'site' da DGO.Assim, para a Presidência da República está prevista uma dotação de 16.767.240 euros, com uma verba de 15.812.240 euros relativa a "orgânicas de transferência".Para a Assembleia da República estão previstos 179.266.390 euros, com 141.024.285 euros relativos a "orgânicas de transferência".Conforme noticiado pela Lusa na madrugada de terça-feira, segundo uma avaliação preliminar feita na Presidência da República, parecia haver um erro de soma no Mapa IV, relativo à "classificação orgânica das despesas do subsetor da Administração Central", onde estão indicadas as dotações para os órgãos de soberania, que resultaria de uma duplicação do orçamento de atividades.Já quanto à Assembleia da República, que em 2021 terá de suportar subvenções com as campanhas eleitorais para as eleições presidenciais e autárquicas - a dotação inscrita passava de 115,8 milhões de euros para mais de 320 milhões de euros.