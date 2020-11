OE2021: PSD faz 91 propostas com custo "residual" e está preocupado com "fatura" do PCP

"O PSD sempre teve um discurso que corresponde à realidade, de uma grande responsabilidade. O período é muito complexo para a vida dos portugueses. Não era o momento de fazer aqui propostas de redução de impostos, o que é mau é termos chegado ao período da pandemia com a carga fiscal que temos", afirmou o vice-presidente da bancada do PSD Afonso Oliveira, em conferência de imprensa no parlamento.Questionado sobre o impacto orçamental das propostas do PSD, o deputado considerou que "têm um valor residual e que não será tema que mereça discussão"."O que poderá merecer uma discussão ou uma análise mais aprofundada é o conhecimento que temos já pela comunicação social de mais de 300 milhões de custos de medidas do PCP, e que foram aceites pelo PS e pelo Governo, há já um custo assumido", referiu.Afonso Oliveira salientou que o PSD já tinha antecipado no debate que "haveria uma fatura a cobrar pelo PCP" pela sua abstenção na generalidade."Vamos ver o que acontece na fase de discussão das propostas", disse.Questionado se o PSD admite votar a favor de uma descida do IVA da restauração - proposto, por exemplo, pela Iniciativa Liberal -, o deputado respondeu que o partido avaliará todas as propostas pelo mérito."Vamos analisar as medidas com detalhe e depois perante o mérito das propostas tomar essa decisão, com maiorias positivas nas propostas que tiverem mérito", afirmou.