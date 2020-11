Pagamento por conta suspenso só para empresas que precisem

A suspensão dos pagamentos por conta, proposta do PCP aprovada com o apoio do PS, vai ter de ser regulamentada porque, dizem as Finanças, não pode aplicar-se indiscriminadamente a todas as empresas. Isso diminuirá o impacto orçamental.

