PAN reúne-se com primeiro-ministro na quinta-feira para discutir OE 2022

(Notícia corrigida às 12h15. Por lapso referiu-se o dia 30 como sendo sexta-feira)

A cerca de duas semanas da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2022, o PAN anunciou esta terça-feira a agenda para os próximos dias para discutir o documento, que inclui uma reunião com o primeiro-ministro na próxima quinta-feira, dia 30 de setembro."O Grupo Parlamentar do PAN - Pessoas-Animais-Natureza participa nos próximos dias em reuniões setoriais com o Governo, no âmbito do processo de preparação em curso da proposta de Orçamento do Estado para 2022", refere uma nota do partido liderado por Inês Sousa Real.Para esta terça-feira, o PAN tem já agendadas reuniões com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, às 16 horas e duas horas depois com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.Para quinta-feira, no dia 30 de setembro, o Grupo Parlamentar tem encontro às 17:00, com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e, posteriormente, com o primeiro-ministro, António Costa, na residência oficial às 21:00.O Governo deverá apresentar a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022) no dia 11 de outubro, uma data que decorre da Lei de Enquadramento Orçamental que determina que o documento deve chegar à Assembleia da República até ao dia 10 de outubro. Uma vez que este ano é domingo, salta para o dia útil seguinte.Em entrevista à Lusa, a porta-voz do partido admitiu que "está tudo em aberto", quanto ao sentido de voto no OE 2022, sublinhando