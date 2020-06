PSD, BE, PCP, PAN, PEV e deputada não inscrita Joacine Katar-Moreira abstiveram-se, viabilizando a aprovação do orçamento suplementar. Discussão do documento segue agora na especialidade.





(Notícia atualizada às 18:53 com mais informação) Os deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira apresentaram uma declaração de voto. A discussão do orçamento suplementar segue agora na especialidade, prevendo-se a votação final global para dia 3 de julho.

O Parlamento aprovou hoje o Orçamento Suplementar na generalidade, apresentado pelo Governo para responder à crise económica e social causada pela pandemia da covid-19, com a abstenção do PSD e dos parceiros da esquerda.Só o PS votou a favor do documento, mas a abstenção do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, Os Verdes, PAN e da deputada não inscrita Joacine Katar-Moreira fez com que os votos contra do CDS, Iniciativa Liberal e Chega não fossem suficientes para travar as alterações orçamentais.