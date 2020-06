O ministro respondia ao deputado do Bloco de Esquerda Jorge Costa que quis saber quando é que o Governo pretende dar forma à medida. "Um novo atraso do Governo já será um recuo", considerou o bloquista.Lembrando que o Orçamento do Estado para 2020 definiu uma autorização legislativa para a criação de escalões de consumo no IVA da eletricidade que estava dependente de autorização de Bruxelas, o deputado questionou porque é que a medida não avança, já estava "prevista e provisionada" agora que tem 'luz verde' do Comité do IVA.Além disso, e sobre a discussão em torno da possibilidade ou não de os deputados alterarem o orçamento suplementar, Jorge Costa defendeu que o Parlamento "não perdeu competências".Já o ministro das Finanças remeteu para o entendimento do Tribunal Constitucional: "as alterações ao suplementar têm de respeitar a Constituição da República Portuguesa".Esta manhã, o Bloco de Esquerda insistiu na redução do IVA da eletricidade entre o pacote de medidas apresentadas para a estabilização económica e social da pandemia causada pela covid-19.