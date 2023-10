há 38 min. 15h27

Costa diz que PSD esqueceu IRS como quem esquece "amores de verão"

António Costa defendeu o "compromisso com a política fiscal de valorização dos rendimentos", referindo que, ao contrário do PSD, este não é "estado de ânimo". Costa lembrou a descida do IRS, que era uma das grandes bandeira dos sociais-democratas nos meses anteriores à apresentação da proposta do Orçamento do Estado, acusando o partido de ter tratado o assunto como um "amor de verão".



"O PSD assumiu essa proposta como se assumem os amores de verão: enterram-se na areia. Foi tão fugaz este interesse que, rapidamente, se tornou em desinteresse. Hoje já nem falam do IRS. Pior, quando foram surpreendidos com a proposta do Governo de redução do IRS, disseram que era eleitoralista", afirmou.



Costa acrescentou também que "ao contrário dos amores de verão" o Executivo defende "uma política consistente e coerente" até ao final da legislatura".



O primeiro-ministro lembrou também o reforço do IRS que isenta o primeiro ano de trabalho e aumenta as taxas de isenção nos cinco anos seguintes. Comparou também as diferenças do valor de imposto pago em 2015 e no próximo ano: "se ainda estivessem em vigor as regras de IRS de 2015 - as do célebre enorme aumento de impostos da direita - alguém que receba o salário médio de 1.300 euros por mês pagaria em 2024 mais 963 euros de imposto do que irá efetivamente pagar".



"Nós assumimos o compromisso de reduzir o IRS e no Governo reduzimos o IRS", sublinhou.