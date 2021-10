Patrões criticam OE2022. Medidas de apoio às empresas são "poucas e de impacto reduzido"

O Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) considera que a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022) fica "muito aquém" do desejável. Os representantes dos patrões lamentam que as propostas do CNCP tenham sido ignoradas e que os apoios às empresas sejam "poucos" e de "impacto reduzido"."A proposta de Lei do OE2022 fica muito aquém do que seria desejável na concretização de medidas orientadas para uma nova dinâmica de crescimento económico. Com efeito, são poucas e de impacto muito reduzido as medidas destinadas às empresas", refere o conselho que junta as cinco confederações empresariais em Portugal (CAP, CCP, CIP, CPCI e CTP).O CNCP lamenta que a proposta orçamental apresentada pelo Governo não traga "qualquer desagravamento" nas taxas do IRC nem no regime das tributações autónomas. No que toca ao IVA, contesta a ausência de um alívio fiscal para as empresas, sobretudo para "os setores mais afetados pela pandemia abrangidos pela taxa intermédia".O conselho, cuja presidência rotativa cabe agora a João Vieira Lopes (presidente da CCP), diz ainda que é "grave" que o Governo desvalorize os "sucessivos agravamentos" dos preços dos combustíveis e da energia, que pesam "significativamente nos custos das empresas" e têm "repercussões sérias ao nível da competitividade internacional" e no consumo."Também incompreensível é o agravamento das obrigações fiscais, com o estabelecimento de prazos mais curtos e insuficientes para o cumprimento de obrigações como as do prazo de comunicação de faturas", acrescenta.Desta forma, os patrões consideram que o OE2022 mais não é do que "um conjunto de propostas avulsas, orientadas para as famílias e para a administração pública, que, no essencial, acrescentam novos custos permanentes para o Estado"."Teria sido preferível uma baixa mais uniforme do IRS, tal como o CNCP propôs, não só porque teria um efeito mais transversal e ajudava as empresas em termos de custos salariais, mas, fundamentalmente, porque se trata de uma medida sempre ajustável aos contextos económicos", refere.O CNCP critica ainda o Governo por ter ignorado, "quase em absoluto", as vinte propostas que apresentou em setembro e espera agora que as negociações para viabilizar o OE2022 "não conduzam a novos custos permanentes do Estado, nem a contrapartidas em outras áreas que dificultem a atividade das empresas e a recuperação económica".A votação do OE2022 na generalidade está marcada para o próximo dia 27.