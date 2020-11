PCP mexe nas propostas sobre temas quentes do OE e socialistas pedem para votar mais tarde

O desfecho de alguns dos temas mais quentes deste Orçamento do Estado para 2021 só será conhecido mesmo no final dos trabalhos. O PCP mexeu em algumas das propostas de alteração ao OE e, depois de submetidas estas mudanças pelos comunistas, o PS pediu o adiamento da votação de artigos que incidem precisamente sobre as mesmas matérias. O último dia de votações decorre esta quarta-feira, na Assembleia da República.Em causa estão medidas como o apoio extraordinário aos rendimentos dos trabalhadores mais desprotegidos, a majoração do subsídio de desemprego, o subsídio de risco para quem está mais exposto à covid-19 ou o suplemento de penosidade e insalubridade. A votação de todos estes artigos da proposta de lei do Governo para o OE 2021 foi adiada para o final dos trabalhos – ou seja, a julgar pelas horas a que as votações têm terminado nos outros dias, só deverá acontecer já pela noite dentro.O pedido foi apresentado pelo deputado socialista João Paulo Correia. O parlamentar não apresentou nenhuma justificação, mas pouco antes o PCP tinha apresentado alterações às suas propostas de alteração que incidem sobre os mesmos assuntos.Os comunistas mexeram nas suas iniciativas sobre o novo apoio social, o subsídio de risco, o suplemento de penosidade, subsídio de desemprego. Também mexeram nas propostas sobre os apoios para micro, pequenas e médias empresas, para a garantia de pagamento de salários a 100%, o Hospital de São João e os apoios aos trabalhadores da cultura.De costas voltadas com o BE, e com a oposição quase certa dos bloquistas ao OE 2021, o Governo está dependente do PCP para viabilizar a sua proposta de OE 2021.