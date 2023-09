Portugueses pedem OE focado na saúde e impostos

Os portugueses esperam menos impostos e mais investimento na saúde no Orçamento do Estado (OE) para 2024. Ao mesmo tempo, apenas 9% dos portugueses acreditam que o OE vai ter um impacto positivo na sua vida, enquanto 70% acham que isso não irá acontecer. As conclusões são do barómetro de setembro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV que revelam um consenso quase geral entre os inquiridos no momento de apontar quais

...