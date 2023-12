Presidente da República promulga Orçamento do Estado para 2024

Leia Também Marcelo quer orçamento aprovado antes da demissão do Governo

s escalões em linha com a inflação, juntamente com as descidas nas taxas até ao 5.º escalão e a subida do mínimo de existência. Também é alargada a medida de creche gratuita que passará a incluir todas as crianças com idade até aos três anos, com o Governo a prever abranger 120 mil crianças e a orçamentar mais 100 milhões de financiamento.





O benefício anual passa para 100% no primeiro ano, 75% no segundo ano, 50% nos terceiro e quarto anos e 25% no quinto ano, e aumento dos limites máximos do benefício em cada ano.

Na altura, Marcelo justificou a opção de permitir a sobrevivência do OE para garantir a "estabilidade económica e social".A versão agora promulgada pelo Presidente tem várias alterações introduzidas na fase de apreciação na especialidade da proposta de lei do OE para 2024, incluindo a eliminação da polémica medida de agravamento do IUC para carros anteriores a 2007.O documento introduz um alívio transversal do IRS com a atualização doO IRS Jovem também sofre revisão, sendo alargado.(Notícia atualizada às 16:40)