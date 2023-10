OE2024: Saiba o que vai mudar

Funcionários públicos e pensionistas vão ter aumentos de rendimentos no próximo ano. Esta é uma das principais medidas previstas no Orçamento do Estado para 2024, que prevê ainda um alívio transversal no IRS. O IVA zero termina, enquanto a gratuitidade das creches é alargada a mais crianças. Nas empresas, destaque para as novidades no IRC, nomeadamente para estimular aumentos salariais acima de 5%, reforçar o incentivo à capitalização e baixar a tributação sobre startups.

OE2024: Saiba o que vai mudar









