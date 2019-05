Centeno diz que progressões passam fatura de 800 milhões O ministro das Finanças, Mário Centeno, garante que reconhecer todo o tempo de serviço que foi congelado a todas as carreiras especiais da Função Pública vai custar cerca de 800 milhões de euros por ano. Sem cortar um valor equivalente na despesa "não é viável", garante.

Um ponto a mais no IVA Para dar uma ideia da ordem de grandeza dos 800 milhões de euros que custaria pagar as progressões à função pública, o ministro das Finanças garante que é o mesmo que aumentar o IVA em um ponto percentual.

Um ano de Novo Banco Pagar as progressões aos funcionários públicos com carreiras especiais custa o mesmo que o Novo Banco pesou nas contas públicas, só em 2018: cerca de 800 milhões de euros. Este ano, a instituição liderada por António Ramalho vai receber mais 1,1 mil milhões de euros – já são dois anos de progressões.

Três anos de aumentos salariais à função pública Pagar 800 milhões de euros por ano pelas progressões nas carreiras especiais da administração pública é o mesmo que aumentar os salários, à taxa de inflação, de todos os funcionários públicos, durante três anos.

Um quinto da recapitalização da CGD Os 800 milhões de euros que seriam gastos com as progressões nas carreiras especiais da função pública representam um quinto do valor da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que impactou o défice orçamental em 2017.

A sobretaxa de IRS Seria uma espécie de regresso ao passado: para compensar o gasto adicional com as progressões das carreiras especiais, poderia aplicar-se novamente a sobretaxa no IRS, decidida pelo Governo de Passos Coelho e Paulo Portas.

Quatro décimas de défice Pagar 800 milhões de euros em progressões nas carreiras especiais da função pública, sem qualquer compensação com receita adicional ou despesa a menos, obrigaria Mário Centeno, ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, a explicar porque é que em 2020 continuaria a ter défice orçamental. O impacto são quatro décimas do PIB