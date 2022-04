PS acredita que medidas do Governo vão mitigar efeitos da inflação

No quadro de incerteza o Governo acredita que sim e nós também", respondeu o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, depois de uma reunião esta segunda-feira com o ministro das Finanças no âmbito da apresentação do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022).

o quadro de incerteza que temos, acreditamos que estas medidas de apoios aos mais vulneráveis e de controlo de preços agroalimentares e de energia que isso tem um efeito transversal na economia", deixando para Fernando Medina a apresentação das previsões macroeconómicas para este ano.



O líder da bancada socialista considerou ainda que "o Orçamento é realista, que adapta o cenário macroeconómico à realidade que temos, que mantém estruturalmente as medidas mais importantes com impacto no rendimento dos portugueses", dando o exemplo do aumento extra das pensões até 1.097 euros e do IRS Jovem.



Questionado sobre aumentar salários outras medidas para travar a inflação apresentadas pela oposição, Brilhante Dias afirmou que "se seguíssemos a estratégia do PSD era aumentar a espiral inflacionista e debilitar o rendimento dos mais pobres".

O Partido Socialista acredita que as medidas anunciadas pelo Governo de apoio às famílias e às empresas vão mitigar os efeitos da inflação esperada para este ano.Questionado sobre se mitigaria na totalidade os efeitos de uma alta de preços, o deputado e ex-secretário de Estado da Internacionalização insistiu que "n