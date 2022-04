Quando poderá entrar em vigor o novo Orçamento do Estado?

A proposta que hoje dará entrada no Parlamento terá ainda todo um percurso pela frente que, cumpridos os prazos, rondará os 50 dias. Isso remete para junho o fim do processo, com entrada em vigor só em julho, mas o calendário pode ser encurtado.

