Serviços têm até amanhã para submeter orçamentos

Os serviços das administrações públicas têm até amanhã, dia 19 de agosto, para submeter as suas propostas de orçamento para 2022. Com a economia a sair da crise pandémica, os critérios para a orçamentação são ainda mais apertados do que no ano passado, mostram as instruções emitidas pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).Segundo a circular, publicada no site ...