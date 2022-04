Aberto concurso para presidente do IEFP com salário bruto de 6.892 euros

Tal como o Negócios noticiou recentemente, o presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) está de saída. O mesmo acontece com uma das duas vogais. E com o vice-presidente, que é o novo secretário de Estado da Educação.

