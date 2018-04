Abertura da ADSE a novos incritos marca passo

Foi no início de 2016 que uma nota de rodapé do relatório do Orçamento do Estado, noticiada pelo Correio da Manhã, anunciou a intenção de Abrir a ADSE a novos inscritos. Dois anos depois, a intenção não saiu do papel e continua a gerar divergências entre os órgãos do instituto que gere o subsistema dos funcionários públicos.





Os representantes dos sindicatos e dos beneficiários defendem um alargamento "cirúrgico", sobretudo a quem tem contrato individual de trabalho, enquanto o presidente da ADSE, Carlos Liberato Baptista, defende uma abertura mais ampla.





De acordo com o jornal Público, a questão voltou a ser discutida esta segunda-feira, 9 de Abril, numa reunião do Conselho Geral e de Supervisão (CGS), o órgão onde estão representantes dos beneficiários, dos sindicatos e do Governo. Segundo vários membros contactados pelo jornal, o presidente apresentou uma proposta que não traduz o que foi decidido por este órgão em Novembro.