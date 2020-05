Alexandra Leitão: Estado volta "à regra do acordo" no teletrabalho

A administração pública também é abrangida pelas novas regras que decidem quem fica ou não em teletrabalho a partir desta semana. A meta de ter 25% dos funcionários com funções compatíveis em teletrabalho é para a legislatura, e não para já.





Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, explica como vai funcionar o teletrabalho no Estado a partir de agora.





"Pessoas que sejam de grupos de risco ou que precisem de dar assistência a familiares, designadamente a filhos de 12 anos, essas pessoas continuarão [em teletrabalho]".





Nos restantes casos "repomos a regra do acordo". "As pessoas até se podem manter desde que haja acordo com a sua entidade patronal", ou seja, com o dirigente superior do serviço onde trabalha.



A ministra tem referido que há 68 mil trabalhadores em teletrabalho, contabilizando apenas as carreiras gerais. As declarações devem ser enquadradas neste universo.





Meta de 25% não é para já





A ministra que disse no Parlamento que o teletrabalho "veio para ficar" esclarece agora que quando falou na meta de ter 25% dos funcionários com funções compatíveis em teletrabalho se referia a um objetivo para a legislatura, e não imediato.





Alexandra Leitão revela que quer alterar a legislação para garantir que é possível implementar mecanismos que permitam controlar que mesmo em teletrabalho "os horários são cumpridos e não são excedidos".