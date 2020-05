Governo diz que o teletrabalho na Função Pública “veio para ficar”

O objetivo é ter um quarto dos funcionários com funções compatíveis a trabalhar à distância. No Parlamento, a ministra da Administração Pública anunciou ainda que os trabalhadores de outros serviços vão reforçar a Segurança Social.

O teletrabalho é uma das práticas que veio para ficar na administração pública, considera o Governo, que assume o objetivo de ter 25% dos funcionários [com funções compatíveis] a trabalhar à distância.





Quanto ao teletrabalho, "havia algumas resistências da parte dos dirigentes", embora fosse uma "forma por excelência entre a vida profissional e familiar" com objetivos definidos no programa do Governo, disse a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, no Parlamento.





"E a partir do momento que se percebeu que isso se fazia sem redução da produtividade e com melhoria, até, em certas situações, da qualidade de vida das pessoas, veio para ficar. Se me perguntam se daqui a um mês e meio teremos na mesma 68 mil pessoas em teletrabalho respondo que não, mas o objetivo que tínhamos fixado era de 25% das pessoas e acho que isso veio para ficar", disse.



Na sua intervenção inicial, a ministra tinha referido que o teletrabalho é possível no caso dos técnicos superiores e dos assistentes técnicos.



No final da semana passada "estavam neste regime cerca de 68 mil trabalhadores em funções públicas, o que corresponde à quase totalidade dos trabalhadores suscetíveis de exercer funções em teletrabalho no setor público administrativo da Administração Central (essencialmente, técnicos superiores e assistentes técnicos)".





Funcionários de outros serviços vão reforçar Segurança Social





Em resposta aos deputados, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública também anunciou que assinou um despacho que vai permitir que os trabalhadores de outros serviços reforcem os serviços da Segurança Social.



O despacho que foi preparado com a ministra do Trabalho será publicado nos próximos dias.



Em relação às críticas sobre ineficiências nos serviços, Alexandra Leitão lembrou que o número de pedidos de lay-off (cerca de 100 mil) colocaram bastante pressão na Segurança Social.



Desculpou ainda os serviços partilhados do Ministério da Saúde pelo atraso no pagamento de aumentos salariais aos trabalhadores deste setor, que deverão receber este mês, com retroativos.



Governo reconhece atrasos no PREVAP



Sobre o programa de integração de precários, Alexandra Leitão informou que há cerca de 20 mil pessoas integradas, o mesmo número que é divulgado há vários meses.



"Os procedimentos foram prejudicados por esse período em que vivemos", reconheceu. "É um objetivo que vamos retomar agora".