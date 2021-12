Bolsas de estágio pagas pelo IEFP aumentam quase 100 euros para licenciados

ATIVAR.PT

A partir de janeiro, as bolsas de estágios pagas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) a jovens licenciados vão aumentar mais de 90 euros para um total de 886,40 euros mensais. O aumento, aprovado pelo Governo, vai estender-se também a outros graus de qualificações previstos nas bolsas do IEFP.A decisão consta de uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República . A justificar esse aumento do valor das bolsas dos estágiosestão "os efeitos da pandemia no mercado de trabalho" que afetaram "desproporcionalmente" os novos desempregados, "em particular aos jovens e jovens adultos".O Governo quer, por isso, aprofundar a "política de aumento das bolsas de estágios apoiados, de modo a melhorar as condições dos estagiários e o estímulo a padrões mais favoráveis de entrada no mercado de trabalho", lê-se na portaria assinada pelo secretário de Estado do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.Assim, após ouvida a Concertação Social, o Governo aprovou que os licenciados (nível 6 do Quadro Nacional de Qualificações) passam a ter direito a uma bolsa equivalente a 2 vezes o valor correspondente ao indexante de apoios sociais (IAS), ao invés dos atuais 1,8 IAS, durante os estágios do IEFP.Ora, este ano, o IAS em 2021 foi de 438,81 euros, mas em 2022 será de 443,2 euros. Quer isso dizer que os estagiários com licenciatura vão passar a receber 886,40 euros mensais, em vez de 789,86 euros. A valor corresponde a um aumento de 96,54 euros por mês.O valor mínimo das bolsas de estágio vai subir também de 1 para 1,3 IAS, ou seja, vai passar dos atuais 438,81 euros para 576,16 euros mensais em 2022. O mesmo acontece com o valor máximo (para estagiários com qualificação de nível 8 – doutoramentos), que vai subir de 2,4 para 2,5 IAS, ou seja, de 1.053 euros para 1.108 euros por mês.