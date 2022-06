Carreiras gerais sem progressões este ano

As três carreiras gerais que representam 45% do emprego público estão a meio do ciclo avaliativo. O Governo aumentou a despesa prevista para progressões e promoções este ano, mas não a discrimina por carreiras. Não há execução das sucessivas previsões.

