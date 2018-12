Como vão funcionar as pré-reformas na Função Pública?

O Governo quer fixar novas regras para a pré-reforma que implica a suspensão da prestação de trabalho com um corte no salário que pode variar. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica o que prevê a proposta que está em discussão com os sindicatos.