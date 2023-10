Concurso prévio à contratação de 1.000 licenciados no Estado arranca a 20 de outubro

O concurso para criar uma bolsa de candidatos de onde deverão sair os mil técnicos superiores que o Estado anunciou que quer contratar será lançado a 20 de outubro.



Em comunicado, o Governo indica que será lançado no próximo dia 20 de outubro um procedimento concursal centralizado que visa a contratação futura de 1.000 novos técnicos superiores para suprir as necessidades dos serviços da Administração Pública".





"Este procedimento permite a constituição de reservas de recrutamento para determinados perfis profissionais (que podem ser consultados no site www.empregopublico.gov.pt), transversais a todas as áreas da Administração Pública, que no caso do concurso de 2023 integram as áreas jurídica, económica, financeira, de gestão patrimonial e de planeamento, controlo e avaliação de políticas públicas", diz a Presidência do Conselho de Ministros, liderada por Mariana Vieira da Silva (na foto).





"As reservas de recrutamento podem ser utilizadas para a contratação de trabalhadores na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, desde que os candidatos manifestem disponibilidade para ocupar esses postos de trabalho", lê-se ainda no comunicado.





Tal como explica a DGAEP no seu site, o procedimento concursal centralizado tem duas fases: uma destinada a escolher a bolsa de candidatos a estes lugares; e a segunda em relação à contratação das pessoas propriamente dita.



Atualmente, o salário de entrada de um técnico superior admitido no Estado é de 1.333,35 euros brutos por mês.



No próximo ano, com os anunciados aumentos que serão neste caso de 4%, passarão a ser de 1.385,99 euros ilíquidos, aos quais é preciso descontar os impostos aplicáveis (que dependem da situação de cada um), taxa social única (11%) e, se for o caso, a taxa de descontos para a ADSE (3,5%), um subsistema de saúde que é voluntário.



Notícia atualizada às 14:29 com informação relativa ao salário de entrada de um técnico superior