Governo admite aumentos acima de 0,9% no Estado se inflação for mais alta

O Executivo abriu esta quarta-feira a porta a aumentos na Função Pública superiores aos 0,9% anunciados, mas faz depender essa possibilidade da evolução da inflação. À inflação registada ainda será descontada uma décima, pelo que os preços teriam de acelerar mais para o valor da atualização subir."O que dizemos é tão simples quanto isto: o valor da atualização será igual à inflação média dos últimos doze meses calculada à última data de 30 de novembro, descontada a deflação de 2020, de 0,1%", disse aos jornalistas a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão.Questionada sobre porque é que só abre esta porta agora, tendo em conta que qualquer ajustamento tem impacto orçamental, a ministra justificou a alteração com as "negociações" e com o facto de ter passado um mês desde a primeira proposta."Na altura em que negociamos o orçamento este era o valor. Não estamos a fazer nada diferente. Estamos é um mês depois, por circunstâncias políticas conhecidas e como estamos um mês depois tomamos como referência outra data, apenas isso", disse a ministra, que nunca tinha admitido este ajustamento."A principal e talvez única preocupação aqui foi fazer com que os trabalhadores da administração pública não percam poder de compra", disse a ministra.A inflação média de doze meses (com habitação) estava em outubro nos 0,78%, com tendência de subida. De acordo com cálculos provisórios do Negócios, seria necessário que a inflação homóloga acelerasse de 1,8% em outubro para 3% em novembro para que a atualização salarial de 2022 fosse superior aos 0,9% já anunciados.De acordo com a ministra, a atualização não ficará em caso algum abaixo dos 0,9%, pelo que a salvaguarda só vale para cima.A informação foi inicialmente prestada aos jornalistas pelo secretário-geral da Fesap e confirmada pelo coordenador da Frente Comum."No diploma que há-de ser aprovado antes do final do ano que prevê os aumentos salariais haverá um mecanimos que pode vir a ser utilizado no caso de a inflação verificada a 30 de novembro, anualizada, tiver desvios significativos", disse José Abraão, da Fesap.O dirigente sindical diz que a regra vai ficar inscrita no diploma de atualizações salariais da Função Pública, mas não explicou em detalhe qual será exatamente o indicador que servirá de base a essa correção."Foi-nos dito que a atualização salarial que está prevista, que é de 0,9%, pode ter alterações tendo em conta a inflação que se verificar no próximo dia 30 de Novembro", confirmou Sebastião Santanta, coordenador da Frente Comum."Isto do nosso ponto de vista só reflete uma coisa: o Governo pode alterar a proposta inicial que tem, não o faz porque não quer", disse Sebastião Santana.Helena Rodrigues, do STE, considera a garantia positiva. "É uma salvaguarda. Não temos a certeza de qual é o valor em que vai ficar a inflação mas quando o Governo se compromete a fazer uma formulação genérica de maneira a que se a inflação for superior acompanhará a atualização com o valor da inflação, se for inferior ficará nos 0,9%".Tal como o Negócios noticiou na altura , a proposta apresentada pelo Governo antes da crise politica ficou uma décima abaixo da própria previsão do Executivo para a inflação que geralmente conta para os aumentos salariais. As Finanças apresentaram então uma justificação distinta da que tinha sido apresentada pela ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão.O Governo tem dito que os aumentos de 0,9% da Função Pública têm um custo de 225 milhões de euros brutos, pelo que cada décima deverá custar cerca de 25 milhões.Notícia em atualização