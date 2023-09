Fesap quer salário base de 850 euros na função pública e aumento mínimo de 80 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) vai propor ao Governo um aumento da remuneração base para 850 euros em 2024 e uma atualização mínima de 80 euros para todos os trabalhadores.A proposta foi apresentada hoje pelo secretário-geral da Fesap, José Abraão, em conferência de imprensa, após a reunião do secretariado nacional da estrutura sindical, em Lisboa.A proposta de atualização salarial da Fesap é superior ao valor previsto no acordo assinado em outubro com o Governo para a legislatura, que prevê uma subida em 52,11 euros por ano até 2026.