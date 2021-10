E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Oaumento salarial da Função Pública vai ficar aquém da inflação para o próximo ano e, por isso, os trabalhadores do Estado vão continuar a perder poder de compra, avisa o porta-voz do PSD, embora admita que não há margem orçamental para mais. O economista defende ainda uma subida mais modesta do salário mínimo.





