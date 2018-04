Funcionários das escolas em greve a 4 de Maio

A integração de precários e o reforço de pessoal estão entre as principais reivindicações dos trabalhadores não docentes das escolas, que vão estar em greve no dia 4 de Maio, uma sexta-feira, de acordo com a federação dos sindicatos da Função Pública da CGTP."Passado mais de dois anos do Governo do Partido Socialista e de muitas promessas, os problemas que afectam os trabalhadores não docentes e consequentemente o bom funcionamento da Escola Pública continuam, inaceitavelmente, sem resposta porque, embora o Ministério da Educação reconheça a existência dos problemas, demonstra falta de vontade política para os resolver", refere a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, em comunicado.A greve foi convocada para exigir "o fim da precariedade e integração de todos os trabalhadores precários, a alteração da nova portaria de rácios, a dotação dos mapas de pessoal com número de trabalhadores efectivamente necessário que garanta a criação da carreira especial e o fim da municipalização".